Milan, Kjaer: “Siamo pronti. Vogliamo fare tanti punti”

Simon Kjaer è stata una delle note più liete della seconda parte di stagione. Il difensore danese ha parlato ai microfoni di Milan TV.

Simon Kjaer è stato intervistato da Milan TV all’arrivo a Milanello e ha detto la sua sulla stagione che è appena cominciata: “Abbiamo ricaricato le pile e siamo pronti per iniziare. Speriamo sia una stagione interessante e vogliamo fare tanti punti. Dobbiamo riprendere dalla fine della scorsa stagione”.

Arrivato dall’Atalanta a gennaio nell’affare che ha portato Mattia Caldara in nerazzurro, Kjaer è diventato presto un elemento indispensabile per lo scacchiere di Pioli.

Il danese giocherà in questa stagione titolare in coppia con Alessio Romagnoli, mentre partiranno dietro nelle gerarchie Mateo Musacchio e Matteo Gabbia. Leo Duarte potrebbe lasciare il Milan in prestito.

