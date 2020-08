Milan, Scaroni: “Vorrei la squadra post Covid. Stadio fondamentale”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del Milan che verrà e del progetto stadio, fondamentale per la crescita del club.

Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni di Milan TV e ha aggiornato sulla situazione in casa rossonera, soffermandosi sulla squadra della prossima stagione: “Vorrei che il Milan giocasse come il post covid della stagione scorsa. Credo sia una delle squadre che si è comportata meglio”.

Il presidente rossonero ha detto la sua sulla ripresa del campionato e sull’apertura degli stadi: “Penso che avremo gli stadi aperti e andremo allo stadio quando ci sarà il vaccino”.

Scaroni ha parlato del progetto stadio, ritenuto fondamentale per far crescere il club: “Abbiamo raggiunto intesa sui metri cubi assegnati e tutte le forze politiche milanesi sono d’accordo. Lo stadio ci permetterà di far tornare grande il Milan, pensiamo a quello che è lo stadio del Bayern Monaco”.

Infine, qualche parola anche sui tifosi: “Sono stati molto vicini alla squadra e apprezzano quanto sta facendo la dirigenza. Tutti hanno detto sì alla permanenza di Pioli. I tifosi sono molto importanti per noi.

MILAN, CHALANOGLU: RINNOVO E INGAGGIO PIÙ ALTO