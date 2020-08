Calciomercato Milan – Marc Roca può restare in Spagna: le ultime

Marc Roca lascerà sicuramente l’Espanyol, ma forse non la Spagna. Il centrocampista accostato più volte al Milan ha alcune opzioni per giocare nella Liga.

La pista Marc Roca sembra esserci raffreddata per il Milan. Dopo settimane di indiscrezioni e contatti, adesso il club rossonero è concentrato su altri obiettivi.

Al 23enne centrocampista dell’Espanyol non mancano opzioni per il futuro, però nessuna trattativa si sta ancora sbloccando. Negli ultimi giorni sembra che l’Atletico Madrid sia in pressing per assicurarsi il giocatore. Secondo il quotidiano AS l’affare si può concludere per circa 15 milioni di euro con uno o due calciatori Colchoneros che potrebbero andare in Catalogna.

Ma l’Atletico Madrid deve prima vendere per poter lanciare l’assalto definitivo a Roca. Il club madrileno non sta passando un momento particolarmente felice a livello finanziario e deve stare attento al bilancio. Ci sono alcune cessioni da effettuare per poter investire in entrata. I conti economici devono quadrare per non sforare i parametri del Financial Fair Play.

Diego Simeone vuole Roca, però è consapevole che è necessario vendere per poter acquistare. I Colchoneros devono prestare attenzione anche alla concorrenza. Sempre in Spagna c’è il Siviglia ad aver messo nel mirino il giocatore, ritenuto un ideale sostituto di Ever Banega. Pure Valencia e Bayern Monaco valutano il talento dell’Espanyol.

Al momento il Milan non sembra intenzionato a farsi avanti, anche se in sede di calciomercato tutto è sempre possibile. Roca sarebbe un buon vice di Ismael Bennacer, essendo un centrocampista dotato tecnicamente ma anche abile in fase di interdizione.

