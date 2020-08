Calciomercato Milan, Aurier non tramonta: le ultime da Londra

Il Tottenham è pronto a cedere Aurier e continua a trattare con il Milan. Gli Spurs hanno trovato il sostituto del terzino destro

Il Milan non molla Serge Aurier. Il terzino classe 1992 del Tottenham continua ad essere un obiettivo del club rossonero, nonostante le smentite di rito. Il calciatore rappresenta il profilo ideale per rafforzare la corsia destra della squadra di Stefano Pioli.

Da Londra arrivano buone notizie: come riporta Fabrizio Romano, sul proprio profilo Twitter, Gli Spurs hanno raggiunto un accordo con Matt Doherty, che firmerà presto il suo contratto con il club.

Il calciatore rappresenta il sostituto di Aurier. E’ lo stesso giornalista a riportare come Milan e Tottenham siano ancora in trattativa per il classe 1992.

LEGGI ANCHE: IBRA A MILANO NEL WEEKEND