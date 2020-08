SM – Milan, conferma Ibra: firma nel weekend

Zlatan Ibrahimovic sarà un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante svedese sarà nel weekend a Milano per firmare il suo contratto. Accordo trovato

Nessun colpo di scena. Come ampiamente detto, il tweet di Mino Raiola non cambierà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante – come conferma Sportmediaset – sarà a Milano entro il weekend per firmare il contratto che lo legherà nuovamente al Milan.

E’ tutto fatto, accordo per sei milioni di euro netti, più un milione di bonus (500mila dei quali al raggiungimento della Champions League).

