Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Siviglia vicino a Oscar Rodriguez

Il piano del Milan di ingaggiare il fantasista Oscar Rodriguez dal Real Madrid potrebbe avere un intoppo, sempre di matrice spagnola.

Il portale iberico Marca.com ha parlato oggi di negoziazioni in atto tra l’entourage di Rodriguez ed il Siviglia. La squadra neo campione dell’Europa League ha individuato nel classe ’98 il rinforzo ideale per il proprio centrocampo.

Concorrenza molto ardua dunque per il Milan, che vanta ottimi rapporti con la dirigenza del Real, ma che in questo caso rischia di restare in ritardo rispetto all’offensiva del d.s. Monchi.

Il Siviglia considera Oscar Rodriguez un perfetto sostituto del partente Ever Banega, pronto a volare negli Emirati Arabi. Pronta l’offerta intorno ai 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore ex Leganès.

Lo stesso Rodriguez sarebbe entusiasta di giocare la Champions League con la maglia degli andalusi nella prossima stagione. Brutte notizie per il Milan, che però sembra aver già virato su Brahim Diaz, altro talento di proprietà madrilena che potrebbe arrivare in Italia in prestito oneroso.

