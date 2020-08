Calciomercato Milan, vice Donnarumma: tutti i nomi

Non c’è solo Asmir Begovic come possibile vice Donnarumma. Altri due profilo sono stati accostati al Diavolo in questi giorni dopo l’addio di Reina

Ora che l’addio di Pepe Reina è ufficiale, il Milan è chiamato a trovare un portiere che possa fare da vice Donnarumma. L’idea primaria sarebbe quella di richiamare alla base Asmir Begovic, che bene ha fatto quando chiamato in causa.

Per l’estremo difensore bosniaco va trovato un accordo con il Bournemouth ma non è l’unico profilo sul taccuino del Diavolo.

Nei giorni scorsi via abbiamo riportato dell’idea Claudio Bravo, attualmente svincolato. Come scrive Tuttosport non va scartata anche l’idea Antony Silva dell’Huracan.

