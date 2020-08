Calciomercato Milan, tutto fatto per Bakayoko

Per Sportmediaset è tutto fatto: Tiemoué Bakayoko sarà presto un giocatore del Milan. Il calciatore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto

Tiemoué Bakayoko sarà un giocatore del Milan. Claudio Raimondi, intervenuto in diretta a Sportmediaset, non ha alcun dubbio: per il centrocampista francese è tutto fatto. L’ex Monaco si appresta dunque a lasciare Londra e il Chelsea per tornare a vestire a la maglia rossonera.

L’affare andrà in porto in prestito con diritto di riscatto. Stefano Pioli avrà così presto il suo rinforzo a centrocampo.

