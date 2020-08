Ex Milan – Adil Rami può tornare in Italia: trattativa in corso

Dopo aver indossato la maglia del Milan, ora Adil Rami potrebbe vestirne un’altra in Italia. Sono in fase avanzata i negoziati con una squadra di Serie B.

Dopo aver giocato con Fenerbahce e Sochi nella scorsa stagione, adesso Adil Rami potrebbe fare ritorno in Italia. Com’è risaputo, ha già militato nel nostro Paese con la maglia del Milan.

Adesso a volerlo fortemente è la Reggina, neo-promossa in Serie B che sta facendo un mercato abbastanza importante per essere protagonista in campionato. Stando alle ultime notizie di calciomercato rivelate dal giornalista Alfredo Pedullà, il difensore francese classe 1985 è sul punto di accettare l’offerta del club calabrese.

Già nella giornata di oggi Rami potrebbe dire sì alla Reggina, che gli ha proposto un contratto biennale. Si tratterebbe di un grande colpo per la difesa della squadra allenata da Domenico Toscano, che ha già ingaggiato un altro giocatore francese che in passato ha militato nel Milan: Jeremy Menez. E recentemente dal club rossonero ha preso in prestito Alessandro Plizzari.

La Reggina sta cercando di allestire un organico che consenta a mister Toscano di lottare per la promozione in Serie A. L’obiettivo playoff può essere messo nel mirino una volta che il calciomercato sarà completato. Un innesto come Rami rappresenterebbe un colpo veramente di livello per il campionato cadetto. Il direttore sportivo Massimo Taibi conta di chiudere a breve.

LEGGI ANCHE -> Milan, con Raiola si parlerà anche di Romagnoli: la situazione