Milan, Ibra rossonero: l’annuncio social | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic torna protagonista sui social con un video. Location a tinte rossonero per lo svedese che annuncia una ‘tempesta’

Zlatan Ibrahimovic è tornato attivo sui social. Dopo la foto postata in cui è immortalato con la maglia numero 9, lo svedese ha twittato un video, in cui si trova in una sauna a riposare.

La location, a tinte rossonere, sembra essere più di un indizio, così come la frase, la calma prima delle tempesta. Facile pensare che il ritorno a Milano dello svedese sia davvero imminente.

The Calm before the Storm pic.twitter.com/HfSaUhHuuS — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 27, 2020

LEGGI ANCHE: IBRA A MILANO NEL WEEKEND