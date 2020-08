Ibrahimovic, maglia numero 9 sui social: “The Lion King” | FOTO

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe rinnovare il contratto con il Milan e intanto pubblica un’altra foto su Instagram dove si paragona al Re Leone.

Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram e nella foto che lo raffigura c’è scritto “The Lion King”, ovvero “Il Re Leone”. Non è la prima volta che il centravanti svedese pubblica un’immagine ispirandosi al noto film d’animazione.

Difficile decifrare il significato dei suoi messaggi. Ma è interessante notare che Ibra nella foto indossa una maglia numero 9, indizio che forse potrebbe essere quella del suo futuro al Milan. Un numero che negli ultimi anni è stato “maledetto”, dopo l’addio di Filippo Inzaghi. A lui le sfide piacciono e dunque potrebbe vestire la casacca n.9 per rompere la “maledizione”.

Intanto nell’ambiente rossonero si attende il rinnovo del suo contratto. Nonostante le ultime parole di Mino Raiola su Twitter, la firma dovrebbe arrivare entro il fine settimana. Le carte sono in mano ad avvocati e fiscalisti per sistemare gli ultimi dettagli. Salvo sorprese, filerà tutto liscio.

Ibrahimovic si è rivelato un giocatore molto importante e, a dispetto dei suoi quasi 39 anni, ha dimostrato di poter fare ancora la differenza in Serie A. Il Milan riconosce il suo valore, ma la trattativa sul piano economico non è mai semplice con un agente come Raiola.

La società rossonera ha fatto un grande sforzo per rinnovare il suo contratto e sembra che la fumata bianca definitiva sia in arrivo. Dopo bisognerà pensare anche ai prolungamenti contrattuali di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, oltre alle altre trattative di calciomercato in entrata e in uscita.

LEGGI ANCHE -> Bakayoko, distanza Milan-Chelsea sulla cifra del riscatto