Calciomercato Milan – Salgono le quotazioni di Bravo

Offerto al Milan il cartellino di Claudio Bravo. Il portiere cileno sfida Begovic per il ruolo di prossimo secondo portiere.

Uno dei ruoli che il Milan dovrà coprire in questa sessione di mercato è quello del secondo portiere, in particolare per l’addio ormai ufficiale di Pepe Reina.

L’idea principale sarebbe quella di trattenere Asmir Begovic. Il bosniaco ha terminato il suo periodo di prestito al Milan ad inizio mese, tornando al Bournemouth.

I rossoneri stanno valutando un riscatto, ma non c’è ancora l’accordo con il club inglese. Ecco perché, secondo Tuttosport, sarebbero in ascesa le quotazioni di Claudio Bravo come secondo portiere del Milan.

Il cileno classe ’83 è stato proposto a Casa Milan nelle scorse settimane. I rossoneri non disdegnano la pista, molto più facile da raggiungere rispetto a Begovic visto che l’ex Manchester City è attualmente svincolato e senza contratti attivi.

Si profila dunque una sfida a due per il posto di vice-Donnarumma nel Milan del prossimo anno. Ma l’opzione Bravo prende corpo, a patto che il 37enne non pretenda uno stipendio ‘top’ come quello percepito in Inghilterra.

