Milan-Tonali, arriva l’ok di Elliott: le ultime

Sembra proprio che Elliott Management abbia dato il via libera alla costosa operazione Tonali: i rossoneri ora ci provano seriamente.

Sempre più rossonero il futuro di Sandro Tonali. Una ‘boutade’ di calciomercato che sta diventando realtà, almeno secondo gli aggiornamenti di Peppe Di Stefano da Sky Sport.

Quest’oggi l’inviato a Milanello ha ribadito come i rossoneri stiano preparando l’offerta per il talento del Brescia, approfittando della fase di stallo nella trattativa con l’Inter.

Un’operazione complessa ma fattibile, soprattutto dopo il benestare di Elliott Management. I dirigenti del Milan hanno chiesto l’ok ad agire alla proprietà, che deve avere l’ultima parola quando si tratta di acquisti rilevanti ed onerosi.

Il club ha dunque il via libera per trattare sia con il Brescia che con gli agenti di Tonali, il quale sarebbe senz’altro attratto dall’idea di giocare nella squadra per cui tifava da bambino.

L’affare Milan-Tonali non si concluderà certo oggi o nelle prossime imminenti ore. Ma saranno giornate calde su quest’asse. Il Milan fa sul serio, la trattativa può seriamente entrare nel vivo, Inter permettendo.

LEGGI ANCHE -> THIAGO SILVA, UFFICIALE L’APPRODO IN PREMIER