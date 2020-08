Ex Milan – Thiago Silva, ufficiale la firma col Chelsea

Dopo il divorzio con il PSG, adesso Thiago Silva è pronto per giocare in Premier League con il Chelsea. Ufficiale il trasferimento dell’ex Milan a Londra.

Adesso è ufficiale: Thiago Silva è un nuovo giocatore del Chelsea. Il difensore centrale brasiliano ha firmato un contratto annuale con opzione per un ulteriore prolungamento di una stagione.

Conclusa la lunga esperienza al PSG con la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco, l’ex Milan era rimasto svincolato. Ma ha trovato squadra molto presto. Il Blues hanno deciso di prenderlo a parametro zero, dandogli anche un ingaggio molto alto.

Il calciatore sudamericano è felice di approdare al Chelsea e in generale in Premier League, sfida stimolante: «Sono felice di unirmi al Chelsea. Sono lieto di far parte dell’entusiasmante squadra di Frank Lampard per la prossima stagione e sono qui per lottare per i titoli. A presto, fan del Chelsea, non vedo l’ora di giocare a Stamford Bridge». Vedremo se Thiago Silva in Inghilterra avrà un buon impatto. La sua esperienza lo aiuterà nel nuovo campionato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan, terza amichevole col Vicenza: data e orario