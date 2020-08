Milan, terza amichevole col Vicenza: data e orario

Il Milan comunica in via ufficiale che la squadra di Stefano Pioli giocherà contro il Vicenza la terza amichevole di preparazione alla stagione 2020/2021.

Il Milan sta organizzando le partite amichevoli di preparazione alla stagione 2020/2021. Dopo aver annunciato le gare contro il Novara (2 settembre) e il Monza (5 settembre), oggi è stato comunicato che il 7 settembre ci sarà il Vicenza da affrontare.

La squadra di Stefano Pioli sfiderà i veneti presso il centro sportivo di Milanello. Il match si disputerà alla ore 17:00. Un altro test utile per mettere benzina nelle gambe dei giocatori in vista delle partite ufficiali. Il 17 settembre ci sarà il primo incontro della fase preliminare di qualificazione ai gironi di Europa League. Il Milan vuole arrivarci pronto.

Our third pre-season friendly is official: we’ll be facing @LRVicenza at Milanello Wednesday 9 at 5 pm CEST 🆚

Ufficiale anche la terza amichevole precampionato: mercoledì 9 settembre alle 17 sfideremo il Vicenza a Milanello 🆚 #SempreMilan pic.twitter.com/hL8WH6G2sP

— AC Milan (@acmilan) August 28, 2020