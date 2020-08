Calciomercato Milan – Niente Miranchuk: è vicino a un altro club

Aleksey Miranchuk è ormai vicinissimo a firmare per la sua nuova squadra. Che però non sarà il Milan, lontano dal giocatore russo.

Non militerà nel Milan un giocatore più volte accostato al club in queste settimane. Sembra ormai lontana l’ipotesi di ingaggiare il russo Aleksey Miranchuk.

Il fantasista classe ’95 della Lokomotiv Mosca non approderà a Milanello. Il suo trasferimento all’Atalanta sembra infatti ad un passo, almeno secondo le ultime indicazioni provenienti dalla Russia.

Accordo vicino sulla base di 15 milioni di euro, la cifra richiesta dalla Lokomotiv. L’Atalanta dovrebbe chiudere a breve ed ottenere il cartellino di Miranchuk, primo rinforzo estivo per la banda di Gian Piero Gasperini.

Gli orobici hanno scelto il russo come sostituto di Josip Ilicic, calciatore ancora sotto contratto con l’Atalanta ma al momento out per delicate ragioni personali.

Il Milan aveva pensato a Miranchuk nell’ambito di una trattativa che poteva portare Diego Laxalt a Mosca. Ma non se n’è fatto nulla, dunque l’Atalanta ha approfittato della situazione chiudendo per il numero 59 della Lokomotiv.

