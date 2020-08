Europa League, lunedì il sorteggio: rischio trasferta per il Milan

L’Europa League partirà a breve, con il sorteggio della prima fase preliminare che sarà effettuato lunedì prossimo alle ore 13.

Lunedì prossimo a Nyon prenderà ufficialmente il via l’edizione di Europa League 2020/2021. Alle ore 13 andrà in scena il sorteggio del primo turno preliminare.

Nelle urne presente anche il Milan, che in virtù del sesto posto in classifica dell’ultimo campionato dovrà affrontare i turni preliminari della competizione.

Il sorteggio accoppierà i rossoneri con una squadra sicuramente di rango molto inferiore, ma il rischio è quello di una trasferta lontana e scomoda nel mese di settembre.

Le gare si disputeranno in gara secca, a casa della prima squadra estratta per l’accoppiamento. Il Milan dunque ha il 50% di possibilità di esordire a San Siro, ma anche il restante 50% di disputare l’incontro lontano dall’Italia.

Sono da evitare dunque per ragioni di distanza siderale squadre come Neftci (Azerbaijan), B36 (Far Oer), Kaisar (Kazakistan) o Bodo/Glimt (Norvegia). Più abbordabili le trasferte in paesi limitrofi come Albania, Slovenia o Svizzera.

