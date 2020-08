Romagnoli verso il recupero: in campo contro il Novara?

L’infortunio muscolare è ormai un lontano ricordo. Alessio Romagnoli è pronto a rientrare. Il capitano del Milan sta meglio dopo lo stop al polpaccio.

Romagnoli ha saltato il finale dell’ultima stagione per colpa del suddetto stop, una lesione che ormai sembra superata quasi al 100%. Secondo le ultime news di Sky Sport il difensore nei prossimi giorni rientrerà nei ranghi regolari e sarà a disposizione di mister Pioli.

L’obiettivo di Romagnoli è quello di essere presente e disponibile già per la prima amichevole estiva, quella del prossimo 2 settembre contro il Novara.

L’ex Roma, lasciato fuori dai convocati di Roberto Mancini per la Nations League, vorrebbe dunque riprendere subito il suo posto al centro della difesa. Se non dovesse farcela per il Novara è probabile che sia in campo per Milan-Monza, il 5 settembre nella prima sgambata a San Siro.

