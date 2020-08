Milan, Castillejo alleato per Brahim Diaz: chiamata per convincerlo

Samu Castillejo ha chiamato Brahim Diaz per convincerlo a trasferirsi al Milan. Il trequartista del Real Madrid è vicinissimo.

Samu Castillejo si è mosso personalmente per convincere Brahim Diaz a vestire la maglia del Milan. Secondo quanto riferisce Alessandro Jacobone del gruppo Milanisti Non Evoluti, il centrocampista rossonero avrebbe chiamato il giocatore del Real Madrid per spingerlo ad accettare la destinazione italiana.

Castillejo avrebbe tranquillizzato Diaz sulla vita in Italia, promettendogli che lo aiuterà nell’ambientamento. Entrambi i giocatori sono originari di Malaga. La telefonata di Castillejo potrebbe essere l’ultimo tassello per chiudere la trattativa, con Brahim Diaz che sembra ormai prossimo a dire sì al Milan.

Il club rossonero sta discutendo sulla modalità del prestito, che dovrebbe essere con diritto di riscatto. Il Real Madrid vorrebbe l’inserimento di un diritto di recompra. Questione di giorni e la quadra dovrebbe essere trovata: Castillejo potrà abbracciare il suo connazionale.

