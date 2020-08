Milan, dall’Inghilterra: occhi del Chelsea su Donnarumma

Il rinnovo di Donnarumma è uno dei nodi che il Milan cercherà di sciogliere nelle prossime settimane. Nel frattempo il Chelsea pensa al portiere rossonero.

Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan deve sedersi al tavolo nuovamente con Mino Raiola per definire la situazione legata a Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021 e vorrebbe restare al Milan. Tra la società e l’agente, spunta una nuova pretendente: il Chelsea.

Secondo quanto riferisce Football Insider, il club inglese cercherebbe un nuovo estremo difensore e starebbe pensando al ventunenne rossonero. Le trattative per il rinnovo sono tutt’altro che vicine alla conclusione, così i londinesi vorrebbe provare a offrire 60 milioni di euro per risolvere la questione e portarsi a casa uno dei migliori portieri in circolazione.

Il Milan vorrebbe prolungare il contratto fino al 2025 anche se si dovrebbe arrivare a un accordo fino al 2023. Il nodo resta l’inserimento di una clausola. Raiola vorrebbe permettere a Donnarumma di liberarsi per 30 milioni di euro, mentre il Milan non accetta una cifra inferiore ai 50 milioni. L’inserimento del Chelsea potrebbe cambiare le carte in gioco.

Alex Baldarelli