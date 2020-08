Calciomercato Milan, Koch sfuma: Leeds a un passo

Nelle scorse settimane il Milan aveva preso informazioni su Robin Koch, difensore del Friburgo. Ora il tedesco è vicinissimo a vestire la maglia del Leeds.

Tra i tanti nomi vociferati e accostati al Milan nelle ultime settimane c’è quello di Robin Koch. Il difensore del Friburgo era sul taccuino di Ralf Rangnick nel caso in cui fosse andata in porto la trattativa per vederlo sulla panchina del Milan. Come riporta leeds-live.co.uk, ora Koch è prossimo a dire sì al Leeds United.

Il ventiquattrenne è stato scelto dal tecnico Marcelo Bielsa, che ha visto nel giocatore le caratteristiche ideali per completare la difesa degli inglesi. Il Leeds è pronto a sborsare circa 13 milioni di sterline. Il Milan, dopo la conferma di Pioli, ha cambiato radicalmente le strategie di mercato, abbandonando piste, soprattutto in Bundesliga, portate avanti da Rangnick. Koch era uno di queste, un giocatore per il quale il Milan non ha mai presentato un’offerta ufficiale.

