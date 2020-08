Calciomercato Milan – Offerta del Cagliari per Calabria: le cifre

Il Cagliari ha messo Davide Calabria nel mirino per rinforzare la fascia destra. Formulata la prima proposta economica al Milan, che però l’ha rifiutata.

Frederic Massara ha dichiarato che Davide Calabria non è sul mercato, però la cessione non va esclusa affatto. Tutto dipende dalle offerte che arriveranno a Casa Milan.

Secondo le ultime notizie rivelate da Tuttomercatoweb.com, è giunta una proposta dal Cagliari: 8 milioni di euro più 2 di bonus. Il club rossonero l’ha rifiutata, vuole più soldi per vendere il terzino destro bresciano.

Milan e Cagliari restano in contatto, ma serve un’offerta più alta affinché la società sarda riceva il sì al trasferimento. Da capire se Calabria gradirebbe la destinazione, considerando che la squadra rossoblu solitamente lotta per non retrocedere in Serie B.

Il giocatore non viene da una stagione brillante, seppur con un finale positivo, però punta a giocare in un club che ambisca alle coppe europee. Dovrà valutare le opzioni a sua disposizione e poi prendere una decisione. Il Cagliari ha manifestato il proprio interesse e dovremo vedere come si svilupperà questa situazione. Il Milan vuole più di 10 milioni per trattare concretamente la cessione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan – Affare Tonali: una clausola pro-Brescia