Calciomercato Milan, ufficiale: ceduto Brescianini

Marco Brescianini si trasferisce in prestito alla Virtus Entella. Ecco il comunicato ufficiale del Milan, apparso sul proprio sito

Marco Brescianini lascia il Milan. Il giovane centrocampista, pilastro della Primavera, è pronto ad una vera ed importante esperienza con i grandi. Il calciatore – come comunicato dal club – vestirà la maglia della Virtus Entella. Trasferimento in prestito per una stagione:

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini alla Virtus Entella