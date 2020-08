Calciomercato Milan – Ufficiale: Oscar Rodriguez resta in Spagna

Niente Italia per Oscar Rodriguez, che sembrava interessare al Milan poco tempo fa. Il centrocampista spagnolo lascia il Real Madrid e resta nella Liga.

Era stato accostato anche al Milan, ma Oscar Rodriguez proseguirà la sua carriera al Siviglia. Poco fa è stato annunciato ufficialmente il passaggio alla squadra vincitrice dell’Europa League 2019/2020.

Il 22enne centrocampista offensivo, reduce da due stagioni in prestito al Leganes, ha lasciato il Real Madrid e ha firmato un contratto quinquennale con il club andaluso. Un rinforzo importante per Julen Lopetegui, che trova in Oscar Rodriguez un giocatore abile a giocare in più ruoli: trequartista, esterno offensivo e anche mezzala di centrocampo in caso di necessità.

Nelle ultime settimane anche il Milan veniva dato in corsa, però poi Paolo Maldini ha preferito accelerare per un altro giovane talento in forza al Real Madrid: Brahim Diaz. Il direttore tecnico rossonero sta trattando sulla formula e le cifre dell’operazione.

Per quanto riguarda le cifre del trasferimento di Oscar Rodriguez al Siviglia, il valore complessivo dell’operazione dovrebbe essere di circa 15 milioni di euro (bonus inclusi) e con una percentuale sulla rivendita futura a favore del Real Madrid.

🚨 NEW SIGNING ALERT! 🚨 🆕 @oscararnaiz10 is our first signing of the 20/21 season! 💪 Welcome, Óscar! 🙌#WeareSevilla #VamosmiSevilla — Sevilla FC (Europa League Champions 🏆) (@SevillaFC_ENG) August 29, 2020

