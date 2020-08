Sky – Milan, assalto a Tonali: la proposta di Maldini

Paolo Maldini sta accelerando per portare Sandro Tonali al Milan. La trattativa con il Brescia è in fase molto avanzata e c’è voglia di chiuderla presto.

Il Milan ha fretta di chiudere l’operazione riguardante Sandro Tonali. Il club rossonero ha superato l’Inter nella corsa al giocatore e, per anche per evitare brutte sorprese, punta a concludere in fretta l’affare.

Stando alle ultime notizie di calciomercato svelate da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, il Milan ha formulato la seguente offerta al Brescia: 10 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni e una percentuale sull’eventuale rivendita futura del giocatore.

Paolo Maldini è fiducioso di riuscire ad ottenere il via libera di Massimo Cellino, patron del Brescia. Entro le prossime 48 ore questa trattativa potrebbe essere chiusa. Il 20enne talento nato a Lodi è tifoso milanista fin da piccolo e un trasferimento al Milan rappresenta un sogno. Stefano Pioli sarebbe felice di avere Tonali come rinforzo a centrocampo.

Per il gioiello del Brescia pronto un contratto di cinque anni a 2,2 milioni netti annui più bonus. Non rimane che attendere la fumata bianca.

AC Milan are in advanced talks to sign Sandro #Tonali. Bid submitted to Brescia: €10m loan + €20m buy option + percentage on future sell. Milan are pushing after Inter considering other options as midfielder (Vidal is still the priority, Ndombele on the list). 🇮🇹 #transfers

