Milan-Tonali, arriva Cellino: si chiude

Il presidente del Brescia, Cellino, arriva in Italia. La trattativa per Tonali è pronta ad entrare nel vivo: si può chiudere in settimana

Arrivano novità sulla trattativa che dovrebbe portare Sandro Tonali a vestire la maglia del Milan. Maldini e Massara sono intenzionati a far di tutto per beffare l‘Inter e assicurarsi uno dei prospetti più importanti del calcio italiano.

L’offerta del Milan presentata al Brescia è nota: 10 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 25/28 milioni di euro. Le Rondinelle vorrebbero l’obbligo ma non sembra essere un problema insormontabile.

Con il calciatore, invece, è tutto fatto: Tonali, che non ha mai nascosto di essere stato un tifoso del Milan, ha detto sì a Paolo Maldini.

Nelle prossime ore Cellino – riporta Alessandro Jacobone sul proprio profilo Twitter – volerà da Londra per rientrare in Italia e dare un’accelerata alla trattativa che vorrebbe chiudere entro metà settimana. Con il Milan pronto alla chiusura, l’Inter è davvero chiusa in un angolo e costretta ad uscire allo scoperto.