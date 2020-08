Calciomercato Milan, attesa per il rinnovo di Calhanoglu

Non ci sono dubbi: Hakan Calhanoglu e il Milan proseguiranno insieme. L’agente è in Italia per chiudere la trattativa per il rinnovo

Non solo acquisti, è tempo di rinnovi a Casa Milan. Come raccontato ieri, è arrivato in Italia l’agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, per discutere con la dirigenza del Diavolo del rinnovo del contratto del suo assistito.

Il numero 10 ha un accordo in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno. La volontà delle parti è di proseguire insieme. Calhanoglu ha voglia di Milan e i rossoneri non hanno alcuna intenzione di rinunciare ad un calciatore finalmente sbocciato, dopo anni complicati.

Come riporta Tuttosport, in edicola stamani, il turco è ad un passo dal rinnovo e la firma, fino al 30 giugno 2024, è davvero vicina. Il nuovo ingaggio dovrebbe essere intorno ai tre milioni di euro a stagione. Si attende solo l’annuncio.

