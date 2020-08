Calciomercato Milan, settimana calda: ora tocca a Brahim

Il Milan si appresta a chiudere i primi veri colpi di calciomercato. Dopo la firma di Ibrahimovic, toccherà a Tonali e Brahim Diaz

Settimana davvero calda per il Milan: oggi sarà il giorno di Zlatan Ibrahimovic, che in mattinata metterà la sua firma sul nuovo contratto. Lo svedese, poi, si recherà a Milanello, in programma pomeriggio, per il primo allenamento stagionale con il resto della squadra.

Non c’è tempo da perdere, con l’Europa League che chiama: alle 13 i rossoneri conosceranno l’avversario, che affronteranno il prossimo 17 settembre.

Dopo Ibrahimovic sarà la volta di Sandro Tonali, che dovrà svolgere le visite mediche prima di mettere nero su bianco.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, anche Brahim Diaz dovrebbe sbarcare a Milano in settimana per legarsi al Diavolo. Per il quotidiano dovrebbe farlo con la formula del prestito secco ma non c’è certezza.

Non è escluso che l’affare, alla fine, vada in porto con diritto di riscatto e contro riscatto. E’ calda anche la situazione legata a Bakayoko, con Milan e Chelsea in continuo contatto per cercare di trovare la definitiva quadra.

LEGGI ANCHE: I DETTAGLI DELL’AFFARE TONALI