Calciomercato Milan, colpo Tonali: ad ore l’ufficialità

C’è attesa per l’ufficialità di Sandro Tonali, il colpo del calciomercato del Milan. Ecco i dettagli dell’affare secondo La Gazzetta dello Sport

Il Milan conquista ancora una volta la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Non poteva che essere dedicata al grande colpo dell’estate rossonera, Sandro Tonali (Tonali che diavolo!), che si appresta a firmare il suo nuovo contratto.

Il giornale entra nel dettaglio dell’affare, sostenendo che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Già in mattinata si dovrebbe tenere una conference call con Cellino per definire gli ultimi dettagli. Come raccontato, l’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni e un diritto di riscatto a 25 più 3 di bonus.

Il dettaglio di cui si parla sopra è legato alle percentuali della futura rivendita, con il numero uno del Brescia, che chiedere un 20% e il Milan il 10%. Possibile che l’accordo arrivi a metà strada.

Tonali si può comunque considerare, ormai, un giocatore del Milan. Nessuna sorpresa, con il giovane italiani che firmerà un contratto di cinque anni a 2 milioni di euro netti più bonus a stagione.

Il centrocampista sta terminando l’isolamento dopo i casi di positività al Brescia e attende con fiducia il via libera definitivo per iniziare la nuova avventura, passando ovviamente dalle visite mediche.

