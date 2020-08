Milan, Europa League: le avversarie dei rossoneri

Il Milan quest’oggi conoscerà il suo avversario. La UEFA ha ridotto il campo delle possibili avversarie. Ecco contro chi può giocare la squadra di Pioli

Alle ore 13.00 di oggi il Milan conoscerà il suo primo avversario in Europa. A Nyon si terranno i sorteggi di Europa League per il secondo turno, dove i rossoneri entreranno in azione.

La Uefa ha ridotto il campo delle possibili avversarie del Diavolo: il Milan – come riporta TMW – affronterà una tra l’Hibernians, squadra del campionato maltese che ha sconfitto il Vaduz , lo Shamrock Rovers, del campionato irlandese che ha battuto la squadra del llves 12-11 ai calci di rigore e i norvegesi dell’FK Bodø/Glimt, che si è imposto 6-1 contro il Kauno Zalgiris.

Ricordiamo, che per via dell’emergenza coronavirus, si giocherà solo una partita, sul campo della squadra prima estratta. Domani poi sarà già tempo dei sorteggi per il terzo turno preliminare, che andrà in scena il 24 settembre, una settimana dopo.

