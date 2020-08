Milan, Tonali: stasera ultimi dettagli. Vicina fumata bianca

Sandro Tonali al Milan è praticamente fatta. In serata la dirigenza rossonera sistemerà gli ultimi dettagli con l’agente Beppe Bozzo. Poi sarà la volta di Cellino.

Sandro Tonali è virtualmente un giocatore del Milan. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, in serata dovrebbero essere definiti gli ultimi dettagli dell’affare. L’agente potrebbe presentarsi a Casa Milan, ma potrebbe anche non essere indispensabile, poiché tutto si potrebbe chiudere in via telefonica. L’accordo è comunque già stato trovato sulla base di due milioni e mezzo di euro fissi più bonus per cinque anni.

Successivamente sarà la volta di Massimo Cellino. Il presidente del Brescia è stato a Londra nel fine settimana e rientrerà per ufficializzare la chiusura della trattativa. Alle Rondinelle andranno circa 38 milioni di euro tra prestito e riscatto, bonus compresi. (10 milioni per il prestito e circa 28 per il riscatto). Poche ore e Tonali potrà dirsi ufficialmente un giocatore del Milan.

