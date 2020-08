Ibrahimovic torna al numero 11: “Forza Milan!” | VIDEO

Lo aveva già rivelato Zlatan Ibrahimovic durante una diretta Instagram stamattina, ma adesso anche il Milan ha ufficialmente confermato che lo svedese torna a vestire la maglia numero 11.

Il club ha pubblicato un breve video nel quale si vede il giocatore con addosso la casacca rossonera n. 11. Ibrahimovic entusiasta, pronuncia anche un bel “Forza Milan“. Dopo settimane di trattative, lui e la società sono felici di proseguire insieme anche nella stagione 2020/2021.

Zlatan e il Milan sperano che il ritorno all’11 sia di buon auspicio. Quello era il numero che il centravanti scandinavo indossava nella prima esperienza rossonera, molto positiva per gol e trofei vinti. L’approdo di Ibra a Milanello fu importante per vincere lo Scudetto e poi la Supercoppa Italiana.

Wear your Zlatan’s jersey proudly, get it now! 👉🏻 https://t.co/yyUWbWo9Hh 🔴⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/jz1AU2LLBy

🔥 @Ibra_official: the best IZ yet to come 🔥 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/qM6Lwgl6QV

— AC Milan (@acmilan) August 31, 2020