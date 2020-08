Milan, trattativa Brahim Diaz: si è parlato di Bennacer

Emergono indiscrezioni nella trattativa che dovrebbe portare Brahim Diaz al Milan. I rossoneri hanno parlato con il Real Madrid di Ismael Bennacer.

Il Milan conta di chiudere la trattativa che dovrebbe portare Brahim Diaz in rossonero al più presto. La società di Via Aldo Rossi sta parlando con il Real Madrid e cerca di trovare un accordo sulle modalità del prestito. Le merengues vorrebbero cedere il giocatore in prestito secco, mentre i rossoneri vogliono inserire un diritto di riscatto. Si continua a dialogare e si dovrebbe arrivare alla stretta di mano in breve tempo.

Secondo quanto scrive Alessandro Jacobone del gruppo Milanisti Non Evoluti, durante i contatti è emerso un altro nome, quello di Ismael Bennacer. Il Real Madrid, in particolare il presidente Florentino Perez, ha messo gli occhi sul centrocampista algerino e lo considera uno in grado di giocare al Bernabeu a testa alta. Al momento il Milan non vorrebbe privarsene, ma la clausola da 50 milioni non esclude una cessione nella prossima sessione di mercato.

