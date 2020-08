Hernandez, messaggio a Ibrahimovic: “Ancora più vittorie insieme”

Una telenovela che sembrava non avere fine, ora Ibrahimovic ha finalmente rinnovato con il Milan per un’altra stagione. Theo Hernandez ha voluto postare sui social un messaggio per lo svedese.

Theo Hernandez si è espresso sui social sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Il terzino francese ha voluto dare nuovamente il benvenuto allo svedese che si è allenato oggi per la prima volta dopo il prolungamento di contratto. L’ex Real Madrid è intervenuto su Twitter, dove ha scritto un messaggio significativo: “Ancora più vittorie insieme”, con un tag rivolto proprio a Ibrahimovic.

Un messaggio di bentornato che testimonia quanto il gruppo sia oggi affiatato e pronto per iniziare una nuova stagione. La conferma dello svedese, considerato un leader in campo e nello spogliatoio, è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i giocatori: Hernandez ha voluto esprimere la propria gioia attraverso i social.

