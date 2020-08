Milan, futuro Chiesa: la Juve ci riprova

La Juventus non molla Federico Chiesa. L’esterno può lasciare la Fiorentina ed è uno degli obiettivi del Milan di Stefano Pioli. Le ultime novità

E’ tutto fatto per l’arrivo di Sandro Tonali. Maldini e Massara sono riusciti a battere la forte concorrenza dell’Inter, che sembrava poter chiudere l’operazione.

Il centrocampista è un vero colpo di calciomercato che scalda la piazza: i rossoneri hanno messo le mani su un calciatore che piaceva davvero a tutti. In Italia è stato cercato da Juventus, Fiorentina, Roma e Napoli e all’estero da Manchester United e Psg.

Tonali dovrà svolgere le visite mediche prima di firmare il suo contratto con il Milan. Il club rossonero poi guarderà ad altri colpi.

I tifosi, adesso, sognano Federico Chiesa. Altro giovane e italiano e un po’ come Tonali è seguito da tutte le grandi del calcio. Strapparlo alla Fiorentina, che vuole ben 70 milioni di euro, non sarà, però, per nulla facile.

Tuttosport, in edicola stamani, riporta che la Juventus proverà strapparlo ai Viola, con un’operazione particolare. L’idea sarebbe quella di inserire nella trattativa giocatori graditi come possono essere Luca Pellegrini o magari Gonzalo Higuain, oppure prelevare Chiesa in prestito lungo con riscatto. Tante idee per un affare che non si preannuncia facile per nessuno.

