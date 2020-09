Calciomercato Milan, affare Tonali: i numeri dell’accordo

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, riporta tutti i numeri dell’accordo che porterà Sandro Tonali a vestire la maglia del Milan

Come ampiamente detto in queste ultime ore, Sandro Tonali sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista tra la giornata giovedì e quella di venerdì sarà chiamato a svolgere le visite mediche prima di apporre la propria firma sul contratto, che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni.

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, conferma i dettagli dell’accordo con il Brescia: operazione complessiva da 35 milioni di euro, con i rossoneri che verseranno subito 10 per il prestito oneroso. Al termine della stagione, poi, potranno esercitare il diritto di riscatto da 15 milioni, cui se ne potrebbero aggiungere altri 10 di bonus.

Bonus che sarebbero legati alla stagione che sta per iniziare ma anche alle prossime. In caso di rivendita anticipata, da parte del Milan, rispetto al pagamento di tutti i premi, la parte restante sarà caricata sulla percentuale che spetterà al Brescia (fissata al 15%).

Altro dato interessante è che il prestito oneroso di 10 milioni sarà spalmato in due anni, così da permettere al Milan di mettere a bilancio nel 2020 solo 5 milioni.

