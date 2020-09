Calciomercato Milan, obiettivo Chiesa: l’idea rossonera

Federico Chiesa continua ad essere un obiettivo, difficile, del Milan. L’esterno d’attacco può lasciare la Fiorentina ma Commisso continua a chiedere troppo

Federico Chiesa non è scomparso dai radar del Milan. L’esterno della Fiorentina piace parecchio sia alla dirigenza che a Stefano Pioli: il possibile acquisto dell’italiano fa sognare i tifosi rossoneri. Portare il calciatore a Milanello per Massara e Maldini, però, non sarà per nulla facile.

C’è innanzitutto da fare i conti con le altissime richieste di Commisso, che continua a chiedere ben 70 milioni di euro per cedere il suo giocatore. C’è inoltre la concorrenza della Juventus, sempre molto attenta ai giovani italiani.

Su Chiesa arrivano aggiornamenti dal Corriere, secondo il quale il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. I bianconeri vorrebbero prelevare l’esterno con la formula del prestito biennale con obbligo mentre il Milan sarebbe intenzionato a giocarsi la carta Paqueta che piace alla Fiorentina.

Un alleato per il Diavolo potrebbe essere Ramadani. L’agente, anche di Rebic, è molto vicino alla famiglia Chiesa e con i rossoneri c’è stata più di una chiacchierata.

