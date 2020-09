Sky – Milan, Brahim Diaz: sarà prestito senza riscatto

È fatta per il passaggio di Brahim Diaz dal Real Madrid al Milan. Il trequartista spagnolo si trasferisce in prestito. Le parti si riaggiorneranno in futuro per il riscatto.

Brahim Diaz è virtualmente un giocatore del Milan. I rossoneri hanno raggiunto un accordo per il passaggio del trequartista spagnolo in rossonero. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan preleverà Diaz in prestito secco, senza diritto di riscatto. I due club ridiscuteranno della possibilità di tramutare l’acquisto del giocatore a titolo definitivo più avanti.

Il Milan voleva accelerare la trattativa e per questo ha accettato le condizioni poste dal Real Madrid. Per il momento quindi Diaz sarà rossonero a titolo temporaneo, ma non è escluso che già durante questa sessione di mercato si possa inserire un diritto di riscatto per il Milan.

Brahim Diaz sarà in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firma.

MILAN, SPUNTA L’IPOTESI MIRANTE

Alex Baldarelli