Fiorentina, Commisso su Chiesa: “Nessuna offerta”

Il futuro di Federico Chiesa è al centro di molte discussioni negli ultimi giorni. Il talento della Fiorentina è stato accostato sia alla Juventus che al Milan. Si è vociferato anche di una prima offerta rossonera.

Rocco Commisso, patron del club toscano, a Rtv38 ha smentito l’esistenza di proposte per il giocatore: «Finora non abbiamo mai ricevuto nessuna offerta per Chiesa. Non ci sono mai state, non è vero che ne abbiamo ricevute. Se qualcuno dice che sbaglio mi porti i documenti. Io a Federico voglio bene e gli ho promesso che può andare se porta il giusto prezzo. Vediamo cosa succede. C’è anche la possibilità che rimanga. Io non mando nessuno via. Ci deve dire cosa vuole fare».

Il numero 1 della Fiorentina nega quanto emerso da alcuni rumors di calciomercato su Chiesa. Nessuna proposta del Milan o di altre squadre. La valutazione del figlio d’arte è molto alta, circa 50 milioni di euro. Tale prezzo è ritenuto alto da tutte le società interessate e dunque non è facile imbastire una trattativa con Commisso.

