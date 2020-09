Italia, Tonali escluso dalla lista dei convocati di Mancini

Sandro Tonali è prossimo al trasferimento al Milan, non è un segreto. Presto effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto.

Intanto al FIGC ha comunicato ufficialmente che il talentuoso centrocampista del Brescia è stato escluso dalla lista dei convocati di Roberto Mancini. Il giocatore non vestirà la maglia dell’Italia in occasione degli impegni in Nations League contro Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi.

Nella nota della Federcalcio si legge quanto segue: «Sciolti gli ultimi dubbi sul gruppo dei convocati dell’Italia in vista delle gare di UNL con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi. Il calciatore Jorginho (Chelsea FC) è arrivato in serata a Coverciano, dove sarà sottoposto ai controlli previsti dai protocolli vigenti per valutare la sua ammissibilità al raduno della Nazionale. Preso atto invece della situazione di indisponibilità del calciatore Sandro Tonali (Brescia), il Ct Roberto Mancini ha deciso di escludere il centrocampista dalla lista dei convocati».

Tonali sta completando il periodo di quarantena, dato che nel Brescia era stato trovato un caso di giocatore positivo al coronavirus Covid-19. Presto potrà iniziare la sua nuova avventura calcistica al Milan, che lo ha voluto fortemente per rinforzare il centrocampo.

