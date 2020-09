Milan, arriva Brahim Diaz: a breve visite mediche e firma

Praticamente chiusa la trattativa per Brahim Diaz: il Milan ha l’accordo con il Real Madrid, il giocatore sarà presto in città.

Il Milan rischia di chiudere la settimana in corso con due colpacci in entrata. Entro il weekend arriverà Sandro Tonali, ma insieme a lui potrebbe sbarcare anche Brahim Diaz.

Le ultime informazioni lanciate da Calciomercato.com parlano di un accordo trovato tra Milan e Real Madrid per l’approdo in rossonero del giocatore spagnolo.

Diaz arriva in prestito con diritto di riscatto, fissato a 18-20 milioni di euro. Il Real dovrebbe mantenere la possibilità di riacquistare il giovane talento classe ’99, fissando il cosiddetto diritto di ‘recompra’.

L’operazione è stata gestita e portata a termine dall’intermediario Edoardo Crnjar, incaricato dal Milan di chiudere per l’arrivo di Brahim Diaz.

Il ragazzo dovrebbe essere a Milano nelle prossime ore, per le visite mediche di rito e le firme sui contratti. Diaz sarà così il prossimo colpo in entrata del club di via Aldo Rossi.

LEGGI ANCHE -> AURIER-MILAN, AFFARE CONGELATO