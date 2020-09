Affare Aurier, tutto fermo: il Milan prende tempo

Serge Aurier al momento non è considerato una priorità per il Milan. La trattativa per il terzino del Tottenham è per ora ferma.

Fino a qualche settimana fa sembrava che Serge Aurier, terzino del Tottenham, fosse una priorità assoluta del Milan per la prossima stagione.

In realtà la trattativa per il difensore ivoriano al momento sembra essersi bloccata. Aurier non è una priorità per il Milan, almeno secondo le indicazioni di Tuttosport.

Il classe ’92 lascerà Londra molto probabilmente, ma sta facendo difficoltà a trovare una soluzione. I 20 milioni richiesti dal Tottenham per il suo cartellino spaventano le pretendenti.

Ecco perché il Milan, che sta chiudendo altri tipi di operazioni, ha per il momento messo in stand-by la pista Aurier. Ma non significa che sia un obiettivo dimenticato: i rossoneri potrebbero provare un nuovo assalto tra qualche settimana, ma prima sarà necessario effettuare qualche uscita per liberare spazio nella rosa.

LEGGI ANCHE -> LOCATELLI HA DIMENTICATO IL MILAN