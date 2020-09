Locatelli: “Milan? Nessun rimpianto. Sassuolo la mia rivincita”

Le parole di Manuel Locatelli in conferenza stampa da Coverciano, soprattutto riguardo il suo passato ormai lontano nel Milan.

L’esplosione di Manuel Locatelli nelle fila del Sassuolo non può far troppo piacere al Milan. Il club rossonero ha deciso di sacrificarlo due anni fa, rinunciando al suo talento.

Nonostante un exploit iniziale da giovanissimo con la maglia milanista, Locatelli non è stato considerato utile nel progetto futuro. Il Sassuolo ne ha approfittato e aiutato il classe ’98 a raggiungere la Nazionale maggiore.

Proprio da Coverciano il centrocampista ha parlato oggi in conferenza stampa, tornando anche sui suoi trascorsi rossoneri: “Il mio passato al Milan? Nessun rimpianto, penso le cose dovessero andare in questo modo. Ma sono soddisfatto, il Sassuolo è la mia rivincita personale. Devo ringraziare il club per avermi dato fiducia, sono cresciuto in questi due anni”.

Chissà se nel Milan Locatelli avrebbe avuto le chance di giocare con continuità e migliorarsi che sta avendo invece a Sassuolo. Ma per i rossoneri ormai è il passato, visto che il presente ed il futuro portano i nomi di calciatori come Bennacer e Tonali.

