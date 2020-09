Milan-Tonali, firma nel weekend: i dettagli del contratto

Tutto fatto per Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 arriverà a Milano tra qualche giorno per firmare il suo nuovo contratto.

Sembra ormai tutto fatto per l’approdo di Sandro Tonali al Milan. Il calciatore lombardo passerà dal Brescia alla squadra rossonera nei prossimi giorni.

Come riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini, l’accordo ufficiale arriverà nel weekend. A fine settimana Tonali sbarcherà a Milano per le visite mediche di rito e per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Spuntano anche i primi dettagli contrattuali: Tonali dovrebbe legarsi al Milan fino al giugno 2025, sottoscrivendo dunque un quinquennale da 2 milioni netti all’anno. Non è da escludere che possano essere inseriti anche alcuni bonus per risultati e prestazioni individuali.

Tonali visite mediche a fine settimana con il Milan, contratto fino al 2025 con ingaggio di poco superiore ai 2 milioni di euro — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) September 1, 2020

