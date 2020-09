Milan, Ibrahimovic esalta Roback: “È il futuro”

Zlatan Ibrahimovic esalta le qualità del connazionale Emil Roback, prelevato dal Milan a metà agosto dall’Hammarby: “È il futuro”.

Zlatan Ibrahimovic ha firmato negli scorsi giorni il rinnovo di contratto con il Milan. Prima del centravanti rossonero, un altro svedese aveva messo nero su bianco il suo sì al club di Via Aldo Rossi. È Emil Roback, giovane attaccante che il Milan ha acquistato dall’Hammarby.

Ibrahimovic ha postato una foto sui social assieme al classe 2003, esaltandolo apertamente con un messaggio: “È il futuro“. In primavera i due si sono già allenati insieme proprio all’Hammarby e proprio lì Ibrahimovic avrà notato qualità importanti che l’hanno spinto a consigliarlo al Milan.

Roback giocherà in questa stagione con la Primavera di Federico Giunti, ma in questi primi giorni di preparazione è a disposizione di Stefano Pioli. Il giovane è tornato quindi ad allenarsi con Ibrahimovic e ha la possibilità di far vedere a tutto quello di cui è capace. Ibrahimovic l’ha già incoronato e di solito non sbaglia.

