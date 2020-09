Futuro Bonaventura, la Fiorentina accelera: le ultime news

Bonaventura è vicino alla Fiorentina stando alle news di Calciomercato riportate da Sky Sport. Trattativa ben avviata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina fa sul serio per Giacomo Bonaventura. C’è il sì dell’allenatore Beppe Iachini, adesso Pradè è al lavoro con Mino Raiola per chiudere la questione. Attualmente l’ex Milan si trova a Coverciano nel ritiro della Nazionale: potrebbe rimanere in Toscana e spostarsi di pochi metri per cominciare questa nuova avventura.

Ricordiamo che Bonaventura ha lasciato il Milan al termine del campionato. Era in scadenza di contratto e la società di via Aldo Rossi ha deciso di non rinnovare. Jack sarebbe rimasto volentieri, ma questo non è stato possibile. Adesso cerca una nuova sistemazione: il Benevento ci ha provato, l’Atalanta è sullo sfondo ma adesso accelera la Fiorentina.

