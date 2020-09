Milan Novara 4-2, video gol e highlights: la sintesi della partita

Gli highlights di Milan-Novara. I rossoneri aprono la stagione vincendo in rimonta. Guarda i gol di Paqueta, Laxalt e Calabria

Termina 4-2 il primo match amichevole della stagione del Milan. I rossoneri di Stefano Pioli si sono imposti in rimonta, sul campo di Milanello, contro il Novara. I piemontesi sono andati in vantaggio con la doppietta di Bellich, chiudendo così il primo , dei tempi da 20 minuti, in vantaggio per 2 a 0.

Nel secondo, sono arrivati i gol di Paqueta, servito da Zlatan Ibrahimovic, e di Laxalt, su servizio dalla destra dell’ottimo Roback.

Nell’ultima frazione di gioco prima Calabria, che ha ribadito in rete, il pallone calciato da Paqueta che era terminato sul palo, poi lo stesso brasiliano, su assist dell’uruguaiano, per la doppietta personale.

Milan-Novara, gli highlights del match

