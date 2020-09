Sky – Rinnovo Donnarumma, nessun passo avanti

Le ultime sul rinnovo di Donnarumma di Sky Sport. Non ci sono stati contatti con Mino Raiola in questi giorni.

Nessun passo avanti nel rinnovo di contratto di Donnarumma con il Milan. In scadenza nel 2021, la società di via Aldo Rossi ha fretta di chiudere un nuovo accordo per evitare qualsiasi tipo di problema. Dopo aver risolto la questione Ibrahimovic, che ha firmato per un altro anno, adesso l’attenzione è tutta su Gigio.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non ci sono stati nuovi contatti con Mino Raiola in merito a questa operazione. Serve altro tempo quindi per avere novità sul rinnovo di Donnarumma. Che adesso è davvero una priorità. Ma è probabile che Paolo Maldini e Frederic Massara cominceranno a lavorarci con più intensità dopo la fine del Calciomercato. Il tempo stringe e c’è ancora tanto lavoro da fare.

