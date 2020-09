Sky – Tonali potrebbe prendere la 8 di Gattuso

Le ultime news di Calciomercato. Tonali farà presto le visite mediche e potrebbe prendere la maglia numero 8 che fu di Gattuso.

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Sandro Tonali e del suo trasferimento al Milan. Il giornalista ha posto l’attenzione sul numero di maglia. Libero l’8 di Gattuso, il ragazzo potrebbe prenderlo in onore del suo idolo Gattuso.

Sulle visite mediche: “Tonali presto svolgerà le visite mediche e poi la presentazione. C’è esaltazione all’interno del mondo Milan, era un acquisto che non si faceva da tempo, è come se avessi vinto un duello contro le italiane“.

Sul numero di maglia: “Libera la 21, che era di Ibra e Pirlo. Ma è libera anche le 8, che era del suo idolo Gattuso. Credo che la prenderà, che è carica di responsabilità. Ma se il ragazzo ha scelto il Milan, forse di responsabilità vuole prendersele“.

Sul legame fra Tonali con il Milan: “Lui è veramente tifoso del Milan. Prima del Covid c’era il Barcellona, pochi giorni fa il Manchester United, con un’offerta più alta per il Brescia e per il ragazzo. Il Milan gli darà 2 milioni per cinque anni“.

