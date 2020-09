Sky – Chiesa-Milan, non risultano contatti

Le ultime news di Calciomercato da Di Marzio sulla possibile trattative per Chiesa al Milan. Secondo lui non ci sono contatti fra le parti.

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di Calciomercato. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato anche al Milan, e con forza. Non è di questo avviso Gianluca Di Marzio, intervenuto sulla questione su Sky Sport proprio in questi minuti.

Stando alle informazioni in suo possesso, non risultano contatti fra la società di via Aldo Rossi e l’entourage di Chiesa. Il costo del cartellino è molto alto e Rocco Commisso non ha intenzione di fare sconti. Per questo motivo è difficile che una squadra italiana possa investire su di lui, mentre all’estero non ha estimatori per il momento.

Infatti la Fiorentina chiede almeno 70 milioni per cedere il proprio gioiello. Cifre irraggiungibili per il Milan ma anche per l’Inter, che ha chiesto informazioni alla viola nei giorni scorsi. Per Di Marzio quindi non ci sono contatti fra Paolo Maldini e la dirigenza viola per questa trattativa.

MILAN, IL DIFENSORE LASCIA: TRATTATIVA AVVIATA